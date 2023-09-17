Умер автор песни «Трус не играет в хоккей» поэт Николай Добронравов

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Умер автор песни «Трус не играет в хоккей» поэт Николай Добронравов
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Источник фото: Коллаж Информинг

Каким-то образом известный поэт-автор песен Николай Добронравов, участник известного творческого дуэта, основанного в сотрудничестве с его женой, известной композитором Александрой Пахмутовой, скончался сегодня, 16 сентября. Поэт ушел из жизни после продолжительной и серьезной болезни в возрасте 95 лет.

Долгую карьеру в искусстве Николай Добронравов начал с актерства, получив образование в Московской художественной академии имени Горького и выступая в Театре юного зрителя. Поэт позже стал активно заниматься написанием стихов и, в конечном итоге, встретил свою будущую жену, Александру Пахмутову. В 1956 году они созвались в брак.

За многие годы творчества этот знаменитый дуэт совместно написал около четырехсот песен, многие из которых стали настоящими хитами и остаются в золотом фонде российской эстрады. Среди их известных произведений можно назвать такие песни, как "Под крылом самолета", "Трус не играет в хоккей", "Команда молодости нашей" и "До свиданья, Москва", которая прозвучала на закрытии Олимпийских игр в Москве в 1980 году.

Песни, созданные Пахмутовой и Добронравовым, исполняли многие известные артисты, включая Анну Герман, Муслима Магомаева, Льва Лещенко, Иосифа Кобзона, Софию Ротару и многих других.

Их творчество оставит неизгладимый след в музыкальной истории, и память о Николае Добронравове будет жить долго и ярко в сердцах многих поклонников его искусства. Пусть его душа отдохнет в мире.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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