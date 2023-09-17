Умер российский режиссер Александр Хван в возрасте 65 лет

Александр Хван, выдающийся кинорежиссер и актер, скончался 17 сентября на 66-м году жизни. Об этом сообщила его жена Елена Хван. Причина смерти не уточняется, но известно, что в течение нескольких лет Хван боролся с заболеванием легких.

Родившийся в 1957 году в Чебоксарах, в семье инженера корейского происхождения, Хван получил широкую известность благодаря таким работам, как фильм "Дюба-дюба" (1992) с Олегом Меньшиковым в главной роли. За свою карьеру он снял более 30 фильмов и сериалов.

Его творчество оставит неизгладимый след в истории российского кинематографа, и его вклад в мировую культуру будет помниться надолго.