«Внутри конверта — боль»: Роман Костомаров раскрыл свой самый страшный секрет

Роман Костомаров поделился своими эмоциями и переживаниями в интервью передаче «Секрет на миллион». Ему трудно осознавать утрату конечностей, особенно когда видит видеоролики своих выступлений на коньках. Однако он не теряет надежды и готов справляться с новой реальностью.

Костомаров признал, что жизнь без ног сложна, но возможна, в то время как жизнь без рук представляется ему невообразимой. Несмотря на трудности, он признает, что смерть – неотъемлемая часть жизни, и теперь он сталкивается с этим на собственном опыте. Костомаров даже с юмором подошел к своей новой ситуации, назвав одну из своих рук "операционной бицухой".

Таким образом, Роман Костомаров проявляет сильный дух и решимость преодолевать все трудности, с которыми ему придется столкнуться в новой реальности.