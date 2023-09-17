Жена погибшего в ДТП с возгоранием мужчины рассказала, что муж ехал спокойно

В результате тяжелого ДТП на трассе М-5, погиб Галинин муж, Евгений, а сама Галина получила переломы ребер и сотрясение. На данный момент она находится дома и постепенно восстанавливается, уделяя особое внимание своим четырем детям.

Галина поделилась в социальной сети, что её муж всегда был аккуратным водителем и никогда не рисковал на дороге. Она также отметила, что в день аварии её супруг спокойно двигался по трассе.

В своем посте Галина выразила благодарность всем, кто оказывает ей поддержку в этот трудный период. Она рассказала о своих детях, отметив, как они стараются помогать ей, поддерживая и поднимая её дух.

Подруга семьи подчеркнула, что Евгений и Галина были не только предпринимателями, но и замечательными, душевными людьми, которые были любимыми в своем сообществе. Их участие в подобных событиях всегда было активным и значимым. Они собирались принять участие в чемпионате по массажу в Новосибирске, привезя с собой косметические средства.

Трагедия потрясла всех, кто знал Евгения и Галину, их уход навсегда оставил множество друзей и поклонников в глубоком горе.