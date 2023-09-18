Кинорежиссер и сценарист Аркадий Инин, который отметил свой 85-летний юбилей, поделился своими размышлениями о поведении знаменитой украинской актрисы, 86-летней Ады Роговцевой. Она прославилась своими ролями в культовых советских фильмах, таких как "Укрощение огня" и "Вечный зов".

Однако в последнее время Роговцева выступает с критическими заявлениями о России, поддерживая политику национализма президента Украины Владимира Зеленского и даже называя Россию "страной-агрессором".

Инин с недоумением отметил эти перемены в убеждениях Роговцевой, с которой он дружит многие годы. Он выразил надежду, что размышления об этом позволят ему понять причины такого изменения позиции коллеги.

Кинодеятель отметил, что Россия внесла значительный вклад в карьеру Роговцевой, и надеется на сохранение чувства благодарности к этой стране.