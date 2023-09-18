Дима Билан раскритиковал выступление дочери Трофима в шоу «Голос. Уже не дети»

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Дима Билан раскритиковал выступление дочери Трофима в шоу «Голос. Уже не дети»
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Фото из открытых источников

Дочь музыканта Сергея Трофимова приняла участие в шоу «Голос. Уже не дети» и смогла завоевать внимание как Полины Гагариной, так и своего прошлого наставника Егора Крида. Вместе с похвалами и комплиментами ей пришлось столкнуться с критикой со стороны Димы Билана.

Один из звездных наставников «Голоса» отметил, что голос дочери Сергея Трофимова начал звучать схоже с голосами других участников. Билан выразил удивление, почему многие конкурсанты не стремятся выразить свою уникальность, ведь в современном мире, как он подчеркнул, это особенно ценится.

Коллега певца, Пелагея, добавила юмора в обстановку шутливым комментарием. Вскоре все наставники начали высоко оценивать талант и мастерство участницы. Они были приятно удивлены ее скромностью, особенно учитывая, что она является наследницей звезды, но не делала из этого никакого акцента.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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