Карен Шахназаров признался, почему на него обижался Владимир Меньшов

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Карен Шахназаров признался, почему на него обижался Владимир Меньшов
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Источник фото: Коллаж Информинг

Режиссер Карен Шахназаров признался, что Владимир Меньшов испытывал обиду по поводу фильма "Любовь и голуби". Об этом он рассказал в интервью каналу "Эмпатия Манучи" на YouTube.

Шахназаров подчеркнул, что он высоко ценит картину "Москва слезам не верит" и считает ее абсолютным шедевром. Однако Меньшову казалось, что Шахназаров недостаточно ценит его собственную работу в "Любви и голубях". В ответ Шахназаров удивлялся: "Тебе мало, что я обожаю 'Москва слезам не верит'?"

Режиссер отметил, что считал Меньшова своим близким другом и часто проводил с ним время, ходя в рестораны и беседуя. Он выразил сожаление о том, что Меньшова больше нет с ними.

Шахназаров назвал своего коллегу великим и необыкновенным человеком, подчеркнув, что он очень сильно скучает по нему.

Фильм "Москва слезам не верит" был выпущен в СССР в 1979 году и в 1980 году стал лидером советского проката, набрав около 90 миллионов зрителей.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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