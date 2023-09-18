Напряженная обстановка: стало известно о ссорах и драках в доме Анастасии Заворотнюк

27-летняя дочь Анастасии Заворотнюк поделилась, что ранее иногда ссорилась с младшим братом. В то же время между Анной и 23-летним Майклом царят дружеские и теплые отношения.

Связь между Анной и Майклом особенно тесная. Даже поклонники исполнительницы роли Вики в сериале "Моя прекрасная няня" обратили внимание на их близость. Фотомодель поделилась, как складываются их взаимоотношения.

"У нас с Майклом действительно замечательные отношения. Надеюсь, что это никогда не изменится. Мы всегда как-то очень тепло друг к другу относились. Конечно, у нас были разные моменты: и ссоры, и драки, и всяческие сложности. Но при этом мы очень сильно любим друг друга, ценим и уважаем. У меня с ним как с лучшим другом. Я могу с ним общаться часами", — поделилась Анна.

При этом она отметила, что иногда не может удержаться от вмешательства в жизнь Майкла.

"Бывают моменты, когда я чувствую себя старшей сестрой и стараюсь как-то повлиять на ситуацию. Иногда принимаю на себя ответственность и стараюсь изменить его точку зрения", — пояснила Заворотнюк. Девушка добавила, что всегда стремится высказывать свою точку зрения мягко и так, чтобы Майкл действительно понял ее.

"Драки были в детстве. Сейчас как-то обходится без кулаков, хотя иногда сильно хочется", — заключила дочь актрисы.