Овдовевшая Диана Гурцкая не сдержала слез в эфире НТВ после выступления девочки

Диана Гурцкая приняла участие в съемках передачи «Ты супер!» на телеканале НТВ и не смогла сдержать слез. Во время выступления незрячей 13-летней девочки, которая является выпускницей фестиваля «Белая трость», куратором которого является Гурцкая, девочка поделилась своей историей. Оказалось, что отец покинул семью из-за проблем со зрением ребенка.

Девочка рассказала, что мама воспитывает ее одна, и долгое время не знала, почему отец ушел. Перед участием в проекте она узнала, что он ушел из-за того, что она не видит. Она призналась, что это было для нее ужасно, но несмотря на свои проблемы со зрением, она может различать силуэты и цвета. Девочка выразила надежду, что, узнав об этом, ее отец может изменить свое мнение о ней.

Диана Гурцкая, находившаяся в жюри, не смогла сдержать слез.

Это второй публичный выход певицы после трагической смерти ее мужа Петра Кучеренко, который скончался 20 мая во время возвращения из командировки на Кубу. В течение 40 дней Гурцкая находилась на кладбище, где похоронен ее муж. Об этом сообщил ее брат, продюсер Роберт Гурцкая.