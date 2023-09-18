Психолог рассказал, можно ли выгуливать ребенка на поводке

В Москве все чаще обращают внимание на родителей, выгуливающих своих детей на поводке. Недавно наша читательница заметила подобную сцену в одном из столичных районов, сняла это на видео и отправила в редакцию MSK1.RU.

На записи видно, как мужчина ведет троих детей дошкольного возраста, используя поводок. Семейный психолог Алена Рябцева, с которой связалась MSK1.RU, отметила, что такие прогулки с детьми могут свидетельствовать о проблемах внутри семьи.

Она подчеркнула, что важно удостовериться, что дети социализированы, посещают детские сады и кружки. Если такой "конвой" виден и дома, то, возможно, потребуются вмешательство социальных служб.

По мнению специалиста, в норме дети должны быть активными и спонтанными, особенно на улице. После просмотра видео, она предположила, что отец, использующий поводок, может просто быть усталым от забот о троих детях.

Рябцева подчеркнула, что дети имеют право на свою вертлявость, которая связана с типом их нервной системы. Использование поводка может негативно сказаться на эмоциональном и физическом развитии ребенка, так как он должен иметь возможность прыгать и играть на свежем воздухе, чтобы сбросить накопившуюся за день энергию.