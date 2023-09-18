Стало известны подробности о состоянии Игоря Николаева после перенесенного инфаркта

Известный певец Игорь Николаев 15 сентября был госпитализирован в больницу после тяжелого инфаркта. Певец находится в реанимации под наблюдением медицинского персонала, и его состояние оценивается как серьезное. Несмотря на это, Игорь Николаев остается при сознании.

Инцидент произошел после того, как у певца были обнаружены проблемы с сердцем в начале 2023 года, что привело к проведению операции и установке стентов. В прошлом году он также перенес инфаркт. Гастрольные выступления Игоря Николаева были отменены из-за его здоровенных проблем.

Семья и близкие родственники Игоря Николаева на данный момент не могут посещать его в больнице из-за медицинских протоколов.