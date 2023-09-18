Умер советский режиссёр-кукольник Михаил Хусид, которому аплодировал весь мир

В США на 77-м году жизни скончался Михаил Хусид — известный советский режиссёр и драматург-кукольник. Эту информацию сообщает EADaily. Точная причина смерти и дата прощания неизвестны, но друзья и коллеги делятся трогательными воспоминаниями о нём в социальных сетях.

"Совсем недавно мы общались с ним по видеосвязи во время просмотра и обсуждения спектакля «Фауст». Михаил Александрович с восторгом рассказывал о постановке, делился воспоминаниями и интересовался планами нашего театра. О своём нездоровье молчал, вместе с нами заново проживал сцены репетиций, говоря о актёрах и куклах, о магии, возникающей между ними", — поделился коллектив Челябинского театра кукол имени В. Вольховского.

Михаил Хусид закончил режиссерский факультет ЛГИТМиКа в 1977 году. Он работал режиссером на "Леннаучфильме" и был главным режиссером в различных театрах кукол в разных городах России. Он также ставил спектакли за пределами России, в том числе в Польше и США. Среди его знаменитых кукольных постановок — "Божественная комедия", "Левша", "Пер Гюнт", "Робинзон Крузо" и многие другие.

В 1997 году его семья переехала в США, где он занимался религиозными образовательными проектами для взрослых и издавал газету.