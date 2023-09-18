Успенская заявила, что после пластики у Хайдарова в ее груди обнаружили пуговицы

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Успенская заявила, что после пластики у Хайдарова в ее груди обнаружили пуговицы
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Источник фото: Коллаж Информинг

Любовь Успенская все еще переживает сильные эмоции, говоря о результатах операции у пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Артистка перенесла несколько хирургических вмешательств и, как она рассказывает, была в удивлении, увидев результаты. Но долгое время она молчала. Решение поделиться своей проблемой публично Успенская приняла после того, как это сделала ее коллега - певица Слава.

"Он провел операцию в течение семи часов, семь часов я была под наркозом! Меня перевязали, закутали. Когда я это увидела, мне стало плохо. Мои руки, с них текла какая-то жидкость, все гноилось", - приводит ее слова телеканал НТВ.

Певица решила отстаивать свою правду. Она убеждает других артистов не обращаться к Хайдарову. Успенской уже удалось уговорить актрису Яну Кошкину.

Она также призналась, что долгое время не могла взглянуть на себя в зеркало. Ей было страшно показывать свое тело, даже когда она ходила в баню с подругами.

"В моей груди нашли каменные какие-то пуговицы, какие-то антитела. У меня есть доказательства, что они были во мне. Потом я узнала о случае с Славой", - добавила знаменитость.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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