Чиковани плетет заговор против Топалова в шоу «Новые звезды в Африке»

На ТНТ начался новый сезон шоу "Новые звезды в Африке". Участники только что прибыли в лагерь у реки Лимпопо, но уже начали формировать коалиции и разрабатывать стратегии. Виолетта Чиковани решает взять инициативу в свои руки, пытаясь проникнуть в планы комика Евгении Искандаровой и выяснить, как она планирует голосовать на первой церемонии. Инфлюенсер считает, что Владу Топалову, который не проявил себя на первом групповом испытании, пора покинуть проект.

"Я считаю, что должен уйти тот, кто не проявил себя. Влад Топалов - самое слабое звено!" - заявила она. Но Искандарова не дает себя убедить Чиковани: "Виолетта очень активная. Пыталась втянуть меня в какую-то авантюру. Это все весело, но сначала мне нужно выслушать все варианты", - сказала Искандарова.

Сегодня в Африку прибыли первые участники: Оскар Кучера, Юлия Топольницкая, Виолетта Чиковани, Михаил Стогниенко, Евгений Ершов, Елена Борщева, Евгения Искандарова, Влад Топалов, Вик Уайлд и Александр Пташенчук. Ведущие проекта Ольга Бузова и Михаил Галустян не дали им много времени на знакомство, сразу представив первое групповое задание. Участники еще не могут прийти к единому мнению, но уже становятся видны лидеры. Важно, чтобы все нашли общий язык, ведь только объединившись, можно дойти до финала.