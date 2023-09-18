Врач РФ Волков: Токсичные вещества, содержащиеся в колбасе, проникают в ткани яичек

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Врач РФ Волков: Токсичные вещества, содержащиеся в колбасе, проникают в ткани яичек
Здоровье
Фото из открытых источников

Тестостерон, важный мужской половой гормон, играет ключевую роль в регулировании полового поведения и влияет на либидо. Однако его уровень может зависеть от диеты. Врач уролог-андролог Алексей Волков из "СМ-Клиники" предостерегает от некоторых диетологических привычек, которые могут негативно сказаться на уровне тестостерона.

Слишком высокое потребление соли может угнетать синтез тестостерона и влиять на эрекцию. Рекомендуется сократить потребление соли до 5-7 граммов в день или даже до 3 граммов в случае проблем с сердцем. Избыточный сахар может привести к увеличенному выделению инсулина, который конкурирует с тестостероном. Рекомендуется ограничить потребление сахара до шести чайных ложек в день.

Фастфуд, богатый солью и сахаром, может вызвать ожирение и проблемы с потенцией. Колбаса и копчености могут содержать токсичные вещества, которые, попадая в ткани яичек, могут привести к снижению синтеза тестостерона. Уменьшите потребление алкоголя, особенно пива, так как хмельной напиток содержит эстрогены, способные снизить тестостерон и либидо. Также рекомендуется отказаться от курения, так как это может замедлить производство тестостерона и негативно воздействовать на эндокринную систему, что может привести к снижению половой активности.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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