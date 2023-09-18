Врачи назвали диету, снижающую давление и улучшающую здоровье кишечника

Исследователи из Университета Южной Австралии пришли к выводу, что средиземноморская диета, обогащенная молочными продуктами (сыром, йогуртом, молоком), благотворно влияет на состояние микрофлоры кишечника. Предыдущие исследования подтвердили, что разнообразие бактерий в кишечнике имеет прямое отношение к улучшению здоровья человека, включая снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний.

В рамках данного исследования 34 взрослых участника придерживались средиземноморской диеты, включая три-четыре порции молочных продуктов в день. По прошествии восьми недель наблюдалось значительное увеличение количества полезных бактерий (Butyricoccus) и снижение числа вредных бактерий (Colinsella и Veillonella) в кишечнике участников. В тоже время диета с низким содержанием жиров оказала менее заметное воздействие на состояние микрофлоры кишечника.

Строителенно отметить, что увеличение числа полезных бактерий коррелировалось с уровнем снижения артериального давления и глюкозы в крови. В начале эксперимента все участники имели повышенное артериальное давление, что представляет собой фактор риска для инфарктов и инсультов.

Напомним, средиземноморская диета объединяет принципы питания и кулинарные рецепты стран северного Средиземноморья - Франции, Испании, Греции и Италии. В ее основе лежат обильное потребление растительной пищи и употребление полезных жиров из морепродуктов.