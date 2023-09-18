Xiaomi представила умную колонку Sound 2023 с мощными динамиками 12 Вт

Компания Xiaomi представила свою новую умную колонку Sound 2023, которая включает в себя ряд значительных улучшений по сравнению с предыдущей моделью. Её вес составляет 564 грамма, а размеры – 108×108×88 мм.

Внутри Sound 2023 установлен 2,25-дюймовый динамик с мощностью 12 Вт, что позволяет воспроизводить звук с уровнем громкости до 90 дБ. Кроме того, устройство поддерживает NFC, Bluetooth 5.1, а также способно воспроизводить множество музыкальных форматов без потери качества и передавать низкие частоты до 70 Гц.

Важной особенностью новой модели является возможность объединения двух колонок для создания стереосистемы или подключения нескольких устройств для синхронного воспроизведения музыки.

На данный момент Xiaomi Sound 2023 доступна для покупки на китайском рынке по цене 6,5 тыс. рублей. Компания пока не раскрывает точные сроки выпуска устройства в других странах.