Дочь певицы Валерии показала, как проводит время на яхте за границей

Дочь известной певицы Валерии, Шена, решила взять долгожданный отпуск и отправиться за границу — первый за последние семь лет. Это событие она поделилась со своими поклонниками в социальных сетях, опубликовав видеоролик с моментами отдыха. На видео Шена предстала перед поклонниками в легком платье с леопардовым принтом на фоне яхты, дополнив свой образ стильными солнцезащитными очками. На данный момент неизвестно, какую страну она выбрала для своего путешествия.

Несколько лет назад Шена приняла решение и сменила своё имя, оставаясь верной семейным традициям. Теперь официально она известна как Шена, а не Анна. Это решение вызвало интерес в обществе, но супруга продюсера Иосифа Пригожина подчеркнула, что для неё это было вполне естественным и важным шагом.