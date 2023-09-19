Дочь певицы Валерии показала, как проводит время на яхте за границей

Image 16+
Дочь певицы Валерии показала, как проводит время на яхте за границей
Знаменитости
Источник фото: Коллаж Информинг

Дочь известной певицы Валерии, Шена, решила взять долгожданный отпуск и отправиться за границу — первый за последние семь лет. Это событие она поделилась со своими поклонниками в социальных сетях, опубликовав видеоролик с моментами отдыха. На видео Шена предстала перед поклонниками в легком платье с леопардовым принтом на фоне яхты, дополнив свой образ стильными солнцезащитными очками. На данный момент неизвестно, какую страну она выбрала для своего путешествия.

Несколько лет назад Шена приняла решение и сменила своё имя, оставаясь верной семейным традициям. Теперь официально она известна как Шена, а не Анна. Это решение вызвало интерес в обществе, но супруга продюсера Иосифа Пригожина подчеркнула, что для неё это было вполне естественным и важным шагом.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Дочь певицы Валерии показала, как проводит время на яхте за границей

Сегодня, 20:38

Песков рассказал о предчувствии смерти актером Гришечкиным

Сегодня, 20:30

На могиле Волчек открыли новый памятник: как выглядит, мнение Стаса Садальского

Сегодня, 20:24

Актёр Савинков рассказал о разладе с коллегой Захаровой и причине её проблем с алкоголем

Сегодня, 20:13

Дмитрий Борисов запускает новую программу «Эксклюзив» на Первом канале

Сегодня, 19:57

Опубликованы фото Зеленских, прибывших в Нью-Йорк

Сегодня, 14:52

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков заявил, что занялся скалолазанием

Сегодня, 14:48

Актер Пашутин заявил, что россияне чересчур добры к Вайкуле

Сегодня, 14:42

Умерла актриса, сыгравшая лаборантку в фильме «Вам и не снилось» Любовь Майкова

Сегодня, 14:25

Состояние Пахмутовой ухудшилось после смерти супруга Добронравова

Сегодня, 11:19

Юморист Галкин выложил новое фото с Пугачевой в их израильском доме

Сегодня, 11:16

StarHit: Меладзе может встречаться с 22-летней певицей Тарасовой

Сегодня, 10:52

Клава Кока призналась, что решила стать продюсером

Сегодня, 08:26

Врачи назвали диету, снижающую давление и улучшающую здоровье кишечника

Вчера, 21:26

Напряженная обстановка: стало известно о ссорах и драках в доме Анастасии Заворотнюк

Вчера, 21:17

Овдовевшая Диана Гурцкая не сдержала слез в эфире НТВ после выступления девочки

Вчера, 19:43

Умер советский режиссёр-кукольник Михаил Хусид, которому аплодировал весь мир

Вчера, 19:33

Дима Билан раскритиковал выступление дочери Трофима в шоу «Голос. Уже не дети»

Вчера, 19:29

Психолог рассказал, можно ли выгуливать ребенка на поводке

Вчера, 13:41

Успенская заявила, что после пластики у Хайдарова в ее груди обнаружили пуговицы

Вчера, 13:38

Бузова не смогла подняться на сцену во время концерта в Екатеринбурге
  • 17-09-2023, 20:48

Бузова не смогла подняться на сцену во время концерта в Екатеринбурге

Выступая на бесплатном концерте в честь "БоксЗабега" в Екатеринбурге, популярная певица Ольга Бузова решила приблизиться к своим фанатам, спустившись

Стали известны новые обстоятельства смерти актёра Гришечкина
  • 17-09-2023, 09:51

Стали известны новые обстоятельства смерти актёра Гришечкина

Вячеслав Гришечкин, известный своей ролью в сериале "Солдаты", скончался в возрасте 62 лет. По сообщению телеканала "Рен ТВ", в начале сентября у

Роман Костомаров рассказал об измене жены: «Почувствовал неладное»
  • 17-09-2023, 10:21

Роман Костомаров рассказал об измене жены: «Почувствовал неладное»

Фигурист Роман Костомаров открыто признал, что его первый брак с Юлией Лаутовой был большой ошибкой. Он рассказал об этом в ходе участия в шоу

Дима Билан раскритиковал выступление дочери Трофима в шоу «Голос. Уже не дети»
  • Вчера, 19:29

Дима Билан раскритиковал выступление дочери Трофима в шоу «Голос. Уже не дети»

Дочь музыканта Сергея Трофимова приняла участие в шоу «Голос. Уже не дети» и смогла завоевать внимание как Полины Гагариной, так и своего прошлого

Актер Вячеслав Гришечкин предсказал свою смерть в телесериале «Дурдом» 2023 года
  • 17-09-2023, 09:30

Актер Вячеслав Гришечкин предсказал свою смерть в телесериале «Дурдом» 2023 года

15 сентября Вячеслав Гришечкин покинул нас после короткой борьбы с сердечными проблемами, вынудившими его попасть в больницу. За свою творческую

StarHit: Меладзе может встречаться с 22-летней певицей Тарасовой
  • Сегодня, 10:52

StarHit: Меладзе может встречаться с 22-летней певицей Тарасовой

Композитору Константину Меладзе, 60 лет, удалось создать новую песню под названием "Почему я?", в сотрудничестве с 22-летней украинской певицей

Интересная информация