Клава Кока призналась, что решила стать продюсером

Клава Кока приняла участие в шоу "Шоу Воли" на ТНТ, где объявила о своем решении стать продюсером. В скором времени она планирует официально представить артиста, о котором, по её словам, скоро услышат все.

Хотя певица не раскрыла имя музыканта, она поделилась, что уже несколько месяцев сотрудничает с ним.

"Я посвятила всю свою жизнь музыке, уже 10 лет выступаю на больших сценах", - написала Клава Кока в своих социальных сетях. - "Сейчас наступил для меня новый этап. У меня накопился обширный опыт, знания и навыки, которые я хочу передать новому поколению артистов. Я буду не только писать песни, но и полностью руководить развитием артиста! Но не волнуйтесь, я не планирую забывать о себе и своей музыке".