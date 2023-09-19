Песков рассказал о предчувствии смерти актером Гришечкиным

19 сентября в Театре на Юго-Западе прошла церемония прощания с выдающимся артистом России, заслуженным артистом РФ Вячеславом Гришечкиным, который скончался 15 сентября в возрасте 62 лет от осложнений, вызванных инфарктом. Об этом сообщает источник Teleprogramma.pro.

На эту скорбную церемонию пришел артист эстрады и юморист Александр Песков, который поддерживал теплые и дружеские отношения с покойным Вячеславом Гришечкиным.

Александр Песков не смог сдержать слезы, стоя у гроба своего преждевременно ушедшего друга. Песков вспомнил, что Гришечкин предвидел свою кончину и даже размышлял о том, как люди будут прощаться с ним.

"Слава знал, что к нему придут. А я ему говорил: 'Да хватит о смерти...' И вот вы пришли..." – добавил Песков.

Артист отметил, что Вячеслав Гришечкин всегда привлекал внимание своей откровенностью, непорочностью и душевной открытостью. У него было множество творческих замыслов, которые остались нереализованными.