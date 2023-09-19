Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков заявил, что занялся скалолазанием

Музыкант Никита Пресняков поделился в своем Telegram-канале, что начал увлекаться скалолазанием. Он опубликовал видео, на котором показан процесс восхождения на отвесную стену.

Пресняков подчеркнул, что для него это представляется как сложный пазл, где важно не только тратить физическую энергию, но и понимать маршрут.

В комментариях под постом поклонники выразили поддержку и пожелали Никите успехов в новом хобби. Они выразили уверенность в его успехах и пожелали достичь всех поставленных целей.