Актер Харатьян заявил, что у него не было сомнений, на чьей стороне находиться

Актер Дмитрий Харатьян поделился своим мнением в интервью для KP.RU. Он выразил убеждение в необходимости поддержки спецоперации.

Харатьян сообщил о предстоящей премьере долгожданного продолжения фильма "Гардемарины". По его словам, проект был задуман задолго до начала специальной военной операции.

Актер подчеркнул, что это свидетельствует о силе искусства и прозорливости режиссера Светланы Дружининой, предвидевшей эти события и приступившей к работе над продолжением "Гардемаринов", в котором акцентируется вечное противостояние с Западом.

Артист добавил, что он не выбирал сторону в этом конфликте. У него есть свой флаг, гимн, присяга, и он стоит вместе со своими соотечественниками.