Актер театра и кино Алексей Янин умер в 40-летнем возрасте после 19 дней в коме

Вечером 19 сентября стало известно, что российский актер театра и кино Алексей Янин ушел из жизни в возрасте 40 лет. Об этом на своей странице сообщила его жена Дарья.

«Леши сегодня не стало… У этой боли нет границ…» — написала она.

«Последние восемь лет актер нашего театра Алексей Янин боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40... Наши искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами!» — появилось сообщение в Telegram-канале Российского академического молодежного театра (РАМТ).

До 31 августа Янин находился в реабилитационном центре, где у него начались судороги. Оттуда его сначала перевезли в ближайшую Люберецкую больницу, а вечером 1 сентября — в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Состояние актера врачи оценивали как тяжелое.