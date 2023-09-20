Актриса Юлия Высоцкая показала на фото, как выглядит ее сын от Андрея Кончаловского

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая поделилась трогательным моментом с сыном Андрея Кончаловского, 20-летним Петром. Фотография была опубликована в социальных сетях.

На снимке Юлия в белом платье с открытой спиной, а Петр в светлых брюках и рубашке. В подписи к фото она нежно назвала его "моим любимым парнем".

В интервью для журнала Psychologies в начале сентября Юлия Высоцкая рассказала о своих отношениях с мужем, режиссером Андреем Кончаловским. Она охарактеризовала их отношения как крепкие, несмотря на некоторые трудности.

Высоцкая подчеркнула, что взаимное уважение и уважение к личной неприкосновенности партнера являются важными составляющими их отношений.