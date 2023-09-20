Двое братьев из Свердловской области в один день погибли в зоне СВО

В ходе специальной военной операции в зоне боевых действий погибли два бойца из Свердловской области — братья Илья и Андрей Зорины. Их похоронили на родине в Новой Ляле, как сообщил глава города Сергей Бондаренко.

"Сегодня проводили в последний путь Илью и Андрея Зориных, которые погибли, исполняя свой воинский долг в ходе специальной военной операции. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Мы будем помнить ваш подвиг, ребята", — написал Бондаренко в своем сообщении на странице в "ВКонтакте".

Братья скончались в один день — 6 сентября. По данным Е1, Андрей занимал должность оператора отделения противотанковых управляемых ракет, а Илья был старшим разведчиком парашютно-десантного батальона.

За день до этого в Новой Ляле прощались с еще одним местным жителем, Алексеем Арентой, погибшим на СВО. В социальных сетях некоторые местные жители выразили свое возмущение по поводу того, что в дни прощания с бойцами в городе проходили праздничные мероприятия, включая открытие городской площади 16 сентября. Празднование сопровождалось салютом.

"Три гроба с героями, а в Ляле поют, пляшут и запускают салюты. А траур где, господа? Вы подумали о родных наших защитниках? Как вы сможете им в глаза посмотреть," — написала Галина Олеговна в комментарии под одним из постов в "ВКонтакте".