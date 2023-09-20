Ларису Гузееву раскритиковали после резкого изменения внешности: «Старая бабулька»

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Ларису Гузееву раскритиковали после резкого изменения внешности: «Старая бабулька»
Знаменитости
Источник фото: Коллаж Информинг

Российская телеведущая Лариса Гузеева появилась на съемках нового выпуска шоу «Давай поженимся!» в неожиданном образе. Её наряд был составлен из ярко-краского пиджака с пайетками и черных брюк.

Однако основное внимание привлек макияж знаменитости: чёрные стрелки и густые синие тени. Многих поклонников этот образ сильно удивил.

Некоторые подписчики отметили, что новый стиль придал зрелости звезде, которая обычно выглядит моложе своих лет. В комментариях пользователи высказали свои вопросы по поводу перемен в образе Ларисы Гузеевой.

Лариса Гузеева всегда славилась своим ярким и оригинальным стилем. Её модные решения часто вызывают интерес и обсуждения среди поклонников. Знаменитость не боится экспериментировать с образами и подчёркивать свою индивидуальность. В прошлом она неоднократно подчёркивала, что для неё важно чувствовать себя комфортно в своей внешности. 

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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