NEWS.ru перечислил артистов, которые вступили в ряды ВСУ после начала СВО на Украине

После начала специальной военной операции многие украинские артисты присоединились к Вооруженным силам Украины. NEWS.ru представил список известных личностей, участвующих в боевых действиях против российской армии.

Солист популярной группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, сразу после начала специальной военной операции, вступил добровольцем в ряды территориальной обороны Киева. Весной прошлого года артист попал под минометный обстрел и получил ранение. В настоящее время он выздоровел и намерен продолжить военную службу.

Актер Алексей Хильский, известный по ролям в сериале "Нюхач", объявил о приостановке актерской карьеры и присоединился к рядам украинской армии. Летом 2023 года актер погиб, получив смертельное ранение в ходе боевых действий.

Один из ведущих шоу "Орёл и Решка" Коля Серга в первые дни специальной операции записался в ряды добровольцев. Он организовал "Культурный десант", в рамках которого знаменитости выезжают на передовую, в госпитали и в воинские части с концертами.

Актер Ахтем Сеитаблаев, известный по участию в сериалах "Возвращение Мухтара — 2" и "Сваты", также добровольно вступил в ряды территориальной обороны Киева после начала специальной военной операции.

Актер Анатолий Пашинин, приобретший известность в России благодаря своим ролям в фильме "Адмирал", присоединился к Вооруженным силам Украины после начала специальной военной операции на Украине. Предварительно он долгое время прожил и развивал свою карьеру в России.