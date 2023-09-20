Продюсер Литягин о наследии группы «Мираж»: «Галкин сделал подлянку»

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Продюсер Литягин о наследии группы «Мираж»: «Галкин сделал подлянку»
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Источник фото: Коллаж Информинг

Андрей Литягин, основатель и неизменный лидер группы "Мираж", последние несколько лет провел вдали от публичности, избегая светских мероприятий. Казалось, что он намеревается уйти от активной жизни, но на самом деле формат его бытия претерпел значительные изменения. Композитор и автор множества хитов перебрался в Европу, где встретил свое 61-летие 20 сентября. Литягин подчеркнул, что предпочитает держать дистанцию в российском шоу-бизнесе. В пример он привел Максима Галкина*, который был признан в России иностранным агентом.

"Есть такой персонаж, как Максим Галкин* (признан в РФ иностранным агентом). Он отлично осведомлен о том, что я являюсь автором и создателем группы 'Мираж'. Мы неоднократно появлялись в его программе. Но вот недавно он провел две программы с Маргаритой Суханкиной, представив ее как группу 'Мираж', и даже дал ей исполнить песню 'Музыка нас связала', не имея на то никакого права. Полностью проигнорировал меня как руководителя, продюсера и композитора, зная, что я являюсь правообладателем. Я считаю это подлым поступком. В настоящее время идут судебные разбирательства по поводу нарушения моих авторских прав в связи с участием Маргариты Суханкиной в телевизионных передачах. И этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока вопрос с нарушением моих авторских прав не будет решен", - заявил Литягин.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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