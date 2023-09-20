РИАН: Эксперты сообщили, кому нужно привиться от нового штамма коронавируса "пиролы"

Новый штамм SARS-CoV-2, известный как "пирола", согласно информации Роспотребнадзора, проявляет более высокую заразность по сравнению с предшественником "омикрон". Первоначально "пиролу" обнаружили в июле в Дании, а к августу она распространилась в США, Канаду, Европу и Таиланд. Пока нет данных о летальных случаях в связи с этим штаммом вируса. В России новый штамм пока не выявлен.

Отмечается, что "пирола" представляет собой модификацию "омикрона", и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внимательно следит за развитием ситуации.

Мутации, характерные для "пиролы", появились после значительного изменения вируса. Иммунная система не распознает эти мутации, что позволяет вирусу проникнуть дальше в организм. Фактически "пирола" представляет собой видоизмененный "омикрон".

Медицинский эксперт Ольга Уланкина рекомендует вакцинироваться тем, кто работает с большим числом людей или регулярно использует общественный транспорт в часы пик.