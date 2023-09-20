Роскомнадзор нашел в якутском фильме «Айта» пропаганду национализма

Роскомнадзор потребовал от российских видеосервисов удалить драму «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева. Ведомство пояснило, что в фильме была выявлена информация, противоречащая принципам единства народов России.

По мнению Роскомнадзора, картина демонстрирует неравенство персонажей по национальному признаку, где положительные черты представителей одной национальности противопоставлены явно негативным чертам персонажей другой национальности.

Распространение такого содержания аудиовизуальными сервисами, по мнению ведомства, недопустимо. Роскомнадзор направил соответствующее уведомление владельцам видеосервисов. Топ-менеджеры двух крупных видеосервисов подтвердили, что уже удалили фильм из своих библиотек.

Сюжет фильма «Айта» описывает попытку дочери охотничьего инспектора покончить с собой, после чего ее мать находит записку с фразой «Афоня, я тебя ненавижу». Афоня — имя русского полицейского, который накануне подвозил девочку домой. Позже выясняется, что речь шла о якутском школьнике из соседнего поселка. Режиссер Степан Бурнашев отметил, что его целью было показать, к чему может привести разобщенность народов.

Фильм получил прокатное удостоверение от Минкульта в феврале 2022 года с рейтингом 16+. В марте 2023 года картина вышла в российский прокат и собрала 26,4 млн рублей, став самым кассовым якутским фильмом. На кинофестивале авторского кино «Зимний» «Айта» была удостоена двух наград — за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль (награду получил Иннокентий Луковецев).