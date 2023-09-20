Роскомнадзор нашел в якутском фильме «Айта» пропаганду национализма

Дочь известной певицы Валерии, Шена, решила взять долгожданный отпуск и отправиться за границу — первый за последние семь лет. Это событие она
Выступая на бесплатном концерте в честь "БоксЗабега" в Екатеринбурге, популярная певица Ольга Бузова решила приблизиться к своим фанатам, спустившись
Дочь музыканта Сергея Трофимова приняла участие в шоу «Голос. Уже не дети» и смогла завоевать внимание как Полины Гагариной, так и своего прошлого
Композитору Константину Меладзе, 60 лет, удалось создать новую песню под названием "Почему я?", в сотрудничестве с 22-летней украинской певицей
Александр Пашутин высказал свою точку зрения относительно запрета на творчество Лаймы Вайкуле в России. По мнению актера, данное решение слишком
Режиссер Карен Шахназаров признался, что Владимир Меньшов испытывал обиду по поводу фильма "Любовь и голуби". Об этом он рассказал в интервью каналу