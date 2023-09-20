Роскомнадзор нашел в якутском фильме «Айта» пропаганду национализма

Image 16+
Роскомнадзор нашел в якутском фильме «Айта» пропаганду национализма
Знаменитости
Источник фото: Коллаж Информинг

Роскомнадзор потребовал от российских видеосервисов удалить драму «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева. Ведомство пояснило, что в фильме была выявлена информация, противоречащая принципам единства народов России.

По мнению Роскомнадзора, картина демонстрирует неравенство персонажей по национальному признаку, где положительные черты представителей одной национальности противопоставлены явно негативным чертам персонажей другой национальности.

Распространение такого содержания аудиовизуальными сервисами, по мнению ведомства, недопустимо. Роскомнадзор направил соответствующее уведомление владельцам видеосервисов. Топ-менеджеры двух крупных видеосервисов подтвердили, что уже удалили фильм из своих библиотек.

Сюжет фильма «Айта» описывает попытку дочери охотничьего инспектора покончить с собой, после чего ее мать находит записку с фразой «Афоня, я тебя ненавижу». Афоня — имя русского полицейского, который накануне подвозил девочку домой. Позже выясняется, что речь шла о якутском школьнике из соседнего поселка. Режиссер Степан Бурнашев отметил, что его целью было показать, к чему может привести разобщенность народов.

Фильм получил прокатное удостоверение от Минкульта в феврале 2022 года с рейтингом 16+. В марте 2023 года картина вышла в российский прокат и собрала 26,4 млн рублей, став самым кассовым якутским фильмом. На кинофестивале авторского кино «Зимний» «Айта» была удостоена двух наград — за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль (награду получил Иннокентий Луковецев).

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Ларису Гузееву раскритиковали после резкого изменения внешности: «Старая бабулька»

Сегодня, 11:58

Актер Харатьян заявил, что у него не было сомнений, на чьей стороне находиться

Сегодня, 11:36

Роскомнадзор нашел в якутском фильме «Айта» пропаганду национализма

Сегодня, 11:20

В окружении Игоря Николаева объяснили, куда пропала его жена Проскурякова

Сегодня, 09:24

Выяснилось, почему спилась актриса Юлия Захарова из сериала «Счастливы вместе»

Сегодня, 09:12

Стилист Александр Рогов рассказал, как пройдет модная осень 2023

Сегодня, 08:59

Двое братьев из Свердловской области в один день погибли в зоне СВО

Сегодня, 08:45

Актер театра и кино Алексей Янин умер в 40-летнем возрасте после 19 дней в коме

Сегодня, 07:44

Жена актера Петрова Виктория играла в театре и работала моделью

Сегодня, 07:41

Дочь певицы Валерии показала, как проводит время на яхте за границей

Вчера, 20:38

Песков рассказал о предчувствии смерти актером Гришечкиным

Вчера, 20:30

На могиле Волчек открыли новый памятник: как выглядит, мнение Стаса Садальского

Вчера, 20:24

Актёр Савинков рассказал о разладе с коллегой Захаровой и причине её проблем с алкоголем

Вчера, 20:13

Дмитрий Борисов запускает новую программу «Эксклюзив» на Первом канале

Вчера, 19:57

Опубликованы фото Зеленских, прибывших в Нью-Йорк

Вчера, 14:52

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков заявил, что занялся скалолазанием

Вчера, 14:48

Актер Пашутин заявил, что россияне чересчур добры к Вайкуле

Вчера, 14:42

Умерла актриса, сыгравшая лаборантку в фильме «Вам и не снилось» Любовь Майкова

Вчера, 14:25

Состояние Пахмутовой ухудшилось после смерти супруга Добронравова

Вчера, 11:19

Юморист Галкин выложил новое фото с Пугачевой в их израильском доме

Вчера, 11:16

Дочь певицы Валерии показала, как проводит время на яхте за границей
  • Вчера, 20:38

Дочь певицы Валерии показала, как проводит время на яхте за границей

Дочь известной певицы Валерии, Шена, решила взять долгожданный отпуск и отправиться за границу — первый за последние семь лет. Это событие она

Бузова не смогла подняться на сцену во время концерта в Екатеринбурге
  • 17-09-2023, 20:48

Бузова не смогла подняться на сцену во время концерта в Екатеринбурге

Выступая на бесплатном концерте в честь "БоксЗабега" в Екатеринбурге, популярная певица Ольга Бузова решила приблизиться к своим фанатам, спустившись

Дима Билан раскритиковал выступление дочери Трофима в шоу «Голос. Уже не дети»
  • 18-09-2023, 19:29

Дима Билан раскритиковал выступление дочери Трофима в шоу «Голос. Уже не дети»

Дочь музыканта Сергея Трофимова приняла участие в шоу «Голос. Уже не дети» и смогла завоевать внимание как Полины Гагариной, так и своего прошлого

StarHit: Меладзе может встречаться с 22-летней певицей Тарасовой
  • Вчера, 10:52

StarHit: Меладзе может встречаться с 22-летней певицей Тарасовой

Композитору Константину Меладзе, 60 лет, удалось создать новую песню под названием "Почему я?", в сотрудничестве с 22-летней украинской певицей

Актер Пашутин заявил, что россияне чересчур добры к Вайкуле
  • Вчера, 14:42

Актер Пашутин заявил, что россияне чересчур добры к Вайкуле

Александр Пашутин высказал свою точку зрения относительно запрета на творчество Лаймы Вайкуле в России. По мнению актера, данное решение слишком

Карен Шахназаров признался, почему на него обижался Владимир Меньшов
  • 18-09-2023, 12:50

Карен Шахназаров признался, почему на него обижался Владимир Меньшов

Режиссер Карен Шахназаров признался, что Владимир Меньшов испытывал обиду по поводу фильма "Любовь и голуби". Об этом он рассказал в интервью каналу

Интересная информация