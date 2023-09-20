Стало известно, куда пропал звезда сериала «Интерны» Один Байрон

Один Байрон, российский артист американского происхождения, снискал популярность благодаря своей роли студента по обмену, Фила Ричардса, в культовом сериале «Интерны». Но после завершения проекта он исчез с экранов, приняв решение окончательно покинуть Россию.

Родившись в 1984 году в Дулуте, штат Миннесота, Байрон вместе с семьей переехал в Мичиган, когда ему было 15 лет. В возрасте 20 лет он приехал в Россию в составе американской студенческой группы и попал в Школу-студию МХАТ. После возвращения в США в 2004 году, он вернулся в Москву и был зачислен на второй курс Школы-студии. С 2009 года он начал трудиться в российском театре «Сатирикон». После краткосрочного возвращения в США в 2013 году, Байрон снова вернулся в Россию и получил приглашение в «Гоголь-центр». Однако его карьера взлетела благодаря роли в сериале «Интерны», сделавшей его знаменитым во всей стране. В 2021 году он продолжал работать в «Гоголь-центре».

С началом специальной военной операции в Украине, Байрон принял решение не возвращаться в Россию. В одном из интервью он рассказал, что в феврале 2022 года находился в Грузии и каждый день следил за новостями. Это привело его к осознанию, что он не сможет вернуться в Москву и продолжать прежнюю жизнь.

В настоящее время Один Байрон служит в гамбургском театре Thalia и Национальном театре оперы и балета в Амстердаме.