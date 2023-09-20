Стилист Александр Рогов рассказал, как пройдет модная осень 2023

Известный стилист Александр Рогов поделился с поклонниками в своих социальных сетях о важном тренде этой осени. По его мнению, одним из ключевых элементов модного образа станут белые колготки.

"Важный тренд осени - белые колготки. Готовы рискнуть?", спросил Александр Рогов.

В качестве примеров успешных стилей с белыми колготками, он представил фотографии образов как с плотными, так и с кружевными вариантами. Еще одним модным трендом этого сезона по мнению Рогова, станут серые кардиганы. Он предложил сочетать их с короткими шерстяными шортами, юбками и джинсами.

Следует отметить, что стилист регулярно дает советы по стилю в интернете. Также он посоветовал своим поклонникам приобрести кожаные шлепанцы и носить их с теплыми носками.