Турецкая актриса Мерве Каяалп покончила с собой в возрасте 36 лет

Турецкая актриса театра, кино и телевидения Мерве Каяалп скончалась 18 сентября в Даламане. Ей было всего 36 лет. Об этом сообщает ntv.com.tr. Похороны артистки состоялись сегодня.

Мерве Каяалп завершила обучение на актерском факультете Университета Сулеймана Демиреля в Испарте и начала свою карьеру в Стамбульском государственном театре. Через некоторое время перешла в частный театр.

Еще во время учебы в университете она начала сниматься в рекламах, а затем перешла к работе в сериалах.

В мире телевидения дебютировала ролью Хюсние в сериале "Сакарья Фират", а позже присоединилась к актерскому составу второго сезона сериала "Маленький апокалипсис". В 2014 году сыграла Дефне в сериале "Мечты и надежды". Однако наибольшую известность ей принесла роль в сериале "Воин".

В некрологе подчеркивается, что за короткий срок Мерве Каяалп успела заслужить признание в мире национального альтернативного театра.