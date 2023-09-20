Турецкая актриса Мерве Каяалп покончила с собой в возрасте 36 лет

Image 16+
Турецкая актриса Мерве Каяалп покончила с собой в возрасте 36 лет
Знаменитости
Источник фото: коллаж Информинг

Турецкая актриса театра, кино и телевидения Мерве Каяалп скончалась 18 сентября в Даламане. Ей было всего 36 лет. Об этом сообщает ntv.com.tr. Похороны артистки состоялись сегодня.

Мерве Каяалп завершила обучение на актерском факультете Университета Сулеймана Демиреля в Испарте и начала свою карьеру в Стамбульском государственном театре. Через некоторое время перешла в частный театр.

Еще во время учебы в университете она начала сниматься в рекламах, а затем перешла к работе в сериалах.

В мире телевидения дебютировала ролью Хюсние в сериале "Сакарья Фират", а позже присоединилась к актерскому составу второго сезона сериала "Маленький апокалипсис". В 2014 году сыграла Дефне в сериале "Мечты и надежды". Однако наибольшую известность ей принесла роль в сериале "Воин".

В некрологе подчеркивается, что за короткий срок Мерве Каяалп успела заслужить признание в мире национального альтернативного театра.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
РИАН: Эксперты сообщили, кому нужно привиться от нового штамма коронавируса "пиролы"

Сегодня, 19:32

Стало известно, куда пропал звезда сериала «Интерны» Один Байрон

Сегодня, 19:30

Турецкая актриса Мерве Каяалп покончила с собой в возрасте 36 лет

Сегодня, 19:26

Продюсер Литягин о наследии группы «Мираж»: «Галкин сделал подлянку»

Сегодня, 19:12

NEWS.ru перечислил артистов, которые вступили в ряды ВСУ после начала СВО на Украине

Сегодня, 19:06

Актриса Юлия Высоцкая показала на фото, как выглядит ее сын от Андрея Кончаловского

Сегодня, 14:40

Ларису Гузееву раскритиковали после резкого изменения внешности: «Старая бабулька»

Сегодня, 11:58

Актер Харатьян заявил, что у него не было сомнений, на чьей стороне находиться

Сегодня, 11:36

Роскомнадзор нашел в якутском фильме «Айта» пропаганду национализма

Сегодня, 11:20

В окружении Игоря Николаева объяснили, куда пропала его жена Проскурякова

Сегодня, 09:24

Выяснилось, почему спилась актриса Юлия Захарова из сериала «Счастливы вместе»

Сегодня, 09:12

Стилист Александр Рогов рассказал, как пройдет модная осень 2023

Сегодня, 08:59

Двое братьев из Свердловской области в один день погибли в зоне СВО

Сегодня, 08:45

Актер театра и кино Алексей Янин умер в 40-летнем возрасте после 19 дней в коме

Сегодня, 07:44

Жена актера Петрова Виктория играла в театре и работала моделью

Сегодня, 07:41

Дочь певицы Валерии показала, как проводит время на яхте за границей

Вчера, 20:38

Песков рассказал о предчувствии смерти актером Гришечкиным

Вчера, 20:30

На могиле Волчек открыли новый памятник: как выглядит, мнение Стаса Садальского

Вчера, 20:24

Актёр Савинков рассказал о разладе с коллегой Захаровой и причине её проблем с алкоголем

Вчера, 20:13

Дмитрий Борисов запускает новую программу «Эксклюзив» на Первом канале

Вчера, 19:57

Новости партнеров