В окружении Игоря Николаева объяснили, куда пропала его жена Проскурякова

Информация о состоянии здоровья народного артиста России Игоря Николаева вызвала множество слухов и домыслов в последние несколько дней.

Согласно некоторым источникам, 15 сентября музыканта госпитализировали, сообщая о проведенной операции на сердце, в частности, о коронарном шунтировании. Предполагалось также, что артист находится в реанимации.

Однако источник ТАСС утверждал, что Игорь Николаев находится в больнице в плановом порядке. Певец Александр Серов также подтвердил отсутствие хирургического вмешательства. В то время как близкие Николаева воздерживаются от комментариев.

Знакомый народного артиста пояснил, почему супруга Игоря Николаева, Юлия Проскурякова, не спешит подтверждать или опровергать информацию о здоровье своего мужа.

"Дело не в том, что она скрывает информацию или пренебрегает переживаниями публики. Поймите правильно: ей просто очень страшно. Она - молодая женщина, Игорь для нее - смысл всей жизни, а дочка еще маленькая", - приводит его слова издание "vokrug.tv".