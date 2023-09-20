Выяснилось, почему спилась актриса Юлия Захарова из сериала «Счастливы вместе»

Актриса Юлия Захарова вызвала беспокойство своим поведением на прощании с заслуженным артистом России Вячеславом Гришечкиным в Москве. В нетрезвом состоянии она выражала себя громкими словами, а также беспокоила прохожих. Отмечается, что внешний вид актрисы сильно изменился: на лице отсутствовала косметика, волосы выглядели запущенно, а на коже присутствовали глубокие морщины.

Нарколог Василий Шуров утверждает, что Юлия Захарова страдает от алкогольной зависимости, что, по его мнению, подтверждается её неадекватным поведением.

Павел Савенков, сыгравший супруга Лены Полено в сериале "Счастливы вместе", заявил, что ранее актриса не проявляла такой агрессии. Проблемы с алкоголем, по его словам, начались у Захаровой позднее.

Предполагается, что актриса прибегает к алкоголю из-за разочарования в связи с тем, что её не пригласили принять участие в съемках продолжения сериала "Счастливы вместе".