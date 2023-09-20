Выяснилось, почему спилась актриса Юлия Захарова из сериала «Счастливы вместе»

Выступая на бесплатном концерте в честь "БоксЗабега" в Екатеринбурге, популярная певица Ольга Бузова решила приблизиться к своим фанатам, спустившись
Дочь известной певицы Валерии, Шена, решила взять долгожданный отпуск и отправиться за границу — первый за последние семь лет. Это событие она
Вячеслав Гришечкин, известный своей ролью в сериале "Солдаты", скончался в возрасте 62 лет. По сообщению телеканала "Рен ТВ", в начале сентября у
Фигурист Роман Костомаров открыто признал, что его первый брак с Юлией Лаутовой был большой ошибкой. Он рассказал об этом в ходе участия в шоу
Дочь музыканта Сергея Трофимова приняла участие в шоу «Голос. Уже не дети» и смогла завоевать внимание как Полины Гагариной, так и своего прошлого
15 сентября Вячеслав Гришечкин покинул нас после короткой борьбы с сердечными проблемами, вынудившими его попасть в больницу. За свою творческую