Жена актера Петрова Виктория играла в театре и работала моделью

Жена 34-летнего российского актёра Александра Петрова, 22-летняя Виктория Антонова, имела актерское прошлое.

По данным издания, в 2017 году Виктория размещала свою анкету на сервисе кастингов, указывая, что она начинающая актриса. Её профиль также отмечал, что она успешно занималась модельной карьерой, принимала участие в театральной постановке студии «Вечерний звон», а также окончила музыкальную школу, проявляя интерес к новым съёмочным проектам.

Кроме того, имя и фамилия Виктории Антоновой присутствуют в списках абитуриентов Щепкинского театрального училища.

В то время как сам Александр Петров ранее заявлял, что его супруга не имеет отношения к творческой индустрии, подчеркивая: «Вика не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности. Она работает, имеет высшее образование, и у нас есть замечательная, полноценная семья. Не мучайте её, пожалуйста. Мы любим друг друга. Виктория Александровна Петрова — моя жена! Я счастлив».

О свадьбе Александра Петрова и Виктории Антоновой стало известно 15 сентября. Петров поделился, что они случайно познакомились на улице, и вскоре после этого решили пожениться.