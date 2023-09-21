Актер сериала «C.S.I.: Место преступления» покончил с собой накануне своего 44-летия

Известный американский актер кино и телевидения, Билли Миллер, известный своей ролью офицера Роберта Долана в культовом процедурале "C.S.I.: Место преступления", ушел из жизни в возрасте 43 лет. Причиной его смерти стал суицид. Артист, трижды лауреат премии "Эмми", скончался в субботу в Остине, Техас.

Печальное известие о смерти Билли Миллера подтвердила его мать, Патрисия Миллер, в социальной сети, выразив благодарность поклонникам и друзьям сына за поддержку.

Билли Миллер родился в Оклахоме и начал актерскую карьеру с середины 2000-х годов. Его фильмография включает такие работы, как "Потрошитель", "Касл", "Вражда", "Рэй Донован", "Форс-мажоры" и многие другие. Одной из самых известных ролей актера была роль Билли Эббота в "мыльной опере" "Молодые и дерзкие".