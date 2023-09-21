Актриса Дарья Мороз осталась недовольна своим участием в сериале про секс

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Актриса Дарья Мороз осталась недовольна своим участием в сериале про секс
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Источник фото: Коллаж Информинг

Дарья Мороз, российская актриса, впервые попробовала себя в роли режиссера с фильмом "Секс. До и после". В интервью для информационного портала РИА Новости она поделилась своим опытом совмещения двух ролей - актрисы и режиссера.

Артистка призналась, что не раз сожалела о решении сыграть в собственном проекте. Дарья отметила, что ей было непросто совмещать две такие ответственные роли. Кроме того, она выразила недовольство своей собственной игрой во время съемок фильма.

"Я сто раз пожалела, что согласилась играть у себя же в картине. Это были самые сложные моменты съемочного периода, который в целом для меня был совершенно волшебным", - призналась Мороз.

Актриса также подчеркнула, что в процессе съемок она часто обращалась за советом к своему отцу - знаменитому кинорежиссеру, сценаристу и кинопродюсеру Юрию Морозу. По ее словам, он является для нее "абсолютным ориентиром в профессии и самым главным учителем".

Режиссерский дебют Дарьи Мороз был хорошо оценен и критиками, и зрителями фестиваля онлайн-кинотеатров. А саму артистку отметили как открытие этого мероприятия.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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