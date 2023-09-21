Богомолова на премьере «Лады Голд» сияла ярче других, однако не затмила Зудину

Режиссер Никита Власов решил, что нам недостаточно фильмов и сериалов о дерзких девяностых, и представил свою интерпретацию.

"Лада Голд" - это смесь детектива, комедии и мелодрамы, рассказывающая историю Артура, внука криминального босса, вернувшегося из Нидерландов в Россию на похороны своего деда. Его судьба переплетается с Павлом, внуком известного в Тольятти героического милиционера Огурцова. По велению сценаристов, парни отправляются в увлекательное приключение на Ладе-21043, полностью изготовленной из золота криминального мира. Но за ними следуют боссы трех бандитских группировок, только что освободившиеся из тюрьмы - Лысый, Буба и Гришка-певец. Создатели обещают нам драки, взрывы, Павла Прилучного с золотым зубом и, конечно же, любовные интриги. Все это зрители смогут увидеть в онлайн-кинотеатре ИВИ с 21 сентября.

Дресс-кодом вечера была объявлена "криминальная сходка", и звезды приняли это с энтузиазмом, наряжаясь в тренировочные костюмы, кожанки и увесистые золотые цепи.

Марина Зудина тоже присоединилась к команде "Лады Голд". На премьере она явилась в компании своей дочери Марии. Но простите нас, Маша, в этот вечер ее мама сияла ярче всех.

Восхитительным образом удивила Анна Богомолова. Ее еплатье искрилось в свете вспышек фотокамер.