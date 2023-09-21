Деменция и скандалы: как сейчас живет звезда «Бриллиантовой руки» Светличная

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная приобрела широкую популярность благодаря своей роли в фильме "Бриллиантовая рука". Однако последние годы её появления на экранах стали редкими, и в прошлом году появилась информация о том, что у актрисы имеется психиатрическое заболевание.

В 2006 году произошла трагедия в жизни Светланы Светличной – скончался её младший сын Олег. Официальная версия указывает на то, что причиной смерти стали последствия алкоголизма. Тем не менее, сама актриса считает, что смерть сына была вызвана посягательствами.

В одной из передач Светличная утверждала, что как её сын, так и внучка пытались отравить ртутью. Противостояние внутри семьи длится уже долгое время. Конфликт начался после смерти младшего сына Олега. У него осталась квартира, которую Светличная хотела получить, но в итоге жильё досталось внучке. Актриса обращалась в полицию, заявляя о том, что родственники планировали её убийство.

Внучка Светличной считает, что её бабушка лишь стремится привлечь к себе внимание. Она отмечает, что Светличная избегает контактов с родственниками, не отвечает на звонки и не открывает дверь. В ноябре 2020 года Светличная заявила, что оставит свою квартиру соседям после своей смерти, а не своей семье.

В апреле 2021 года Светличная была госпитализирована с подозрением на инсульт. Через день её выписали. 25 октября 2021 года появились сообщения о пропаже Светличной. Её сын Алексей обратился в полицию, заявив, что мать не выходит на связь. Тогда же он сообщил, что у актрисы деменция, и она может забыть адрес своего дома. В акции по поиску приняли участие полиция и волонтеры. На следующий день Светличную нашли. Оказалось, что она просто переехала.

Сама Светличная в программе "Прямой эфир" обвинила невестку Ольгу в своих неприятностях. По словам актрисы, она постоянно критиковала её и вела себя грубо.

В конце прошлого года сын Светличной сообщил, что она находится под наблюдением врачей в психиатрической больнице. Он отметил, что помимо деменции у неё диагностировали болезнь Альцгеймера.