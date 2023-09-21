Как сейчас выглядят дети Татьяны Булановой от разных браков — фото

Татьяна Буланова ворвалась в российский шоу-бизнес еще в начале 90-х. Её хиты, такие как "От зари до зари", "Мой ненаглядный", "Старшая сестра" и "Не плачь", стали настоящими визитными карточками. Певица остается востребованной и в настоящее время.

В личной жизни Татьяна тоже преуспела. У неё есть двое детей от разных браков. Её первенец, сын Александр, появился на свет в браке с кумиром 90-х Николаем Тагрином.

А младшего сына, Никиту, артистка родила от футболиста Владислава Радимова. Татьяна редко публикует фотографии своих детей в социальных сетях. Мы решили найти архивные снимки сыновей исполнительницы хита "Мой сон" и поделиться ими с вами.