Медную посуду нужно чистить с умом: вместо дорогой химии используйте дешевый продукт

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Медную посуду нужно чистить с умом: вместо дорогой химии используйте дешевый продукт
Полезно знать
Источник фото: Коллаж Информинг

Уход за медной посудой - важный аспект её долговечности и сохранения эстетического вида. Необязательно покупать дорогую бытовую химию для чистки медной посуды. Вернуть блеск ей помогут дешевые продукты, которые есть на любой кухне.

Этот простой метод с солью и лимоном отлично подходит для чистки посуды из меди. Вот как его применить. Разрежьте лимон пополам. Одну из половинок обваляйте в соли. Нежно натрите медную посуду этой половинкой лимона.

Затем промойте посуду в чистой воде. Этот процесс поможет избавиться от грязи и разводов, а также оставит приятный свежий аромат.

Вот еще несколько советов, как правильно ухаживать за б/у медной посудой:

  1. Очистка от загрязнений: Начните с тщательной очистки посуды от пищевых остатков и загрязнений. Для этого используйте мягкую губку или щетку с натуральными волокнами, чтобы не повредить поверхность.

  2. Использование нейтральных моющих средств: Избегайте агрессивных химических моющих средств, которые могут повредить покрытие медной посуды. Лучше всего использовать нейтральные моющие средства или специальные средства для чистки меди.

  3. Лимонная соль для блеска: Для удаления пятен и восстановления блеска, используйте смесь лимонного сока и соли. Аккуратно нанесите смесь на поверхность посуды, слегка помассируйте и промойте теплой водой.

  4. Полировка и защита: Регулярно полируйте медную посуду, чтобы сохранить её блеск. Для этого можно использовать специальные средства для полировки меди. Также, после чистки и полировки, рекомендуется нанести тонкий слой медного воска для защиты поверхности.

  5. Избегайте посудомоечной машины: Медная посуда лучше всего моется вручную. Посудомоечные машины могут использовать агрессивные моющие средства и высокие температуры, что может повредить покрытие.

  6. Хранение с разделителями: Если у вас есть несколько предметов медной посуды, храните их с разделителями, чтобы избежать царапин и потертостей.

  7. Избегайте контакта с кислотными продуктами: Кислотные продукты, такие как лимонный сок или томаты, могут повредить медную посуду. Избегайте длительного контакта с ними.

С правильным уходом б/у медная посуда может прослужить многие годы, сохраняя свой естественный блеск и функциональность.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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