Медную посуду нужно чистить с умом: вместо дорогой химии используйте дешевый продукт

Уход за медной посудой - важный аспект её долговечности и сохранения эстетического вида. Необязательно покупать дорогую бытовую химию для чистки медной посуды. Вернуть блеск ей помогут дешевые продукты, которые есть на любой кухне.

Этот простой метод с солью и лимоном отлично подходит для чистки посуды из меди. Вот как его применить. Разрежьте лимон пополам. Одну из половинок обваляйте в соли. Нежно натрите медную посуду этой половинкой лимона.

Затем промойте посуду в чистой воде. Этот процесс поможет избавиться от грязи и разводов, а также оставит приятный свежий аромат.