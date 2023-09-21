Покинувшие Россию артисты готовятся вернуться на отечественные телеэкраны

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Покинувшие Россию артисты готовятся вернуться на отечественные телеэкраны
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Источник фото: коллаж Информинг

Известный актёр театра и кино Андрей Бурковский готовится вернуться на российские экраны после временного пребывания за границей. Этот талантливый артист, который приобрёл популярность благодаря своим выдающимся ролям в сериалах "Кухня", "Последний из Магикян" и скетч-комедии "Даешь молодежь!" на канале СТС, скоро предстанет перед зрителями в новом проекте.

На текущий момент готовится анонс фильма под названием "Летучий корабль", снятого по мотивам одноимённого советского мультфильма. В этом фильме одну из главных ролей исполнит Бурковский, который временно проживал за границей со своей семьёй во время СВО, сообщает "Утро.ру".

Интересно отметить, что ранее актёр долгое время скрывал свой отъезд из России, но впоследствии начал активно публиковать в социальных сетях фотографии, сделанные на фоне американских достопримечательностей. Хотя его посты вызвали неоднозначные реакции со стороны россиян, Бурковский утверждал, что гневные комментарии под его постами оставляют исключительно боты. Кроме того, на отечественные экраны возвращается ещё одна талантливая актриса Варвара Шмакова, известная своим участием в сериале "Чики". В настоящее время она также принимает участие в другом многосерийном проекте в России. Ранее она временно покинула страну и публично выразила своё негодование решением главы государства о начале СВО.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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