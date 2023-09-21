Стало известно, кто представит Екатеринбург на конкурсе красоты «Мисс Россия – 2023»

Екатеринбурженка Алена Харланова будет представлять город на национальном конкурсе красоты «Мисс Россия – 2023». Информация появилась на официальном портале мероприятия.

«Я – искренняя, простая и открытая», – заявила о себе Алена.

Помимо Екатеринбурга на конкурсе будут и представительницы других городов УрФО: Тюмень – Александра Сташкевич, Магнитогорск – Анастасия Исаева. И Елизавета Ефремова представит Тюменскую область. Всего для участия в мероприятии отобрали 50 конкурсанток из нескольких тысяч претенденток из разных регионов России.

Финал конкурса пройдет в начале октября 2023 года в Москве. Победительница получит возможность участвовать в крупнейших международных конкурсах красоты «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».