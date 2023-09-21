В РФ врачи опровергли распространенные мифы об алкоголе — СМИ

Врачи в России опровергли несколько распространенных мифов об алкоголе. В программе «Живи здорово» на Первом канале они предоставили следующие уточнения.

Закуска не помогает "украсть" долю алкоголя. Опьянение зависит исключительно от количества выпитого алкоголя.

Крепкий алкоголь не способствует засыпанию. Напротив, он может вызвать более частые пробуждения ночью, включая походы в туалет.

Смешивание разных напитков не приводит к более сильному похмелью. Тяжесть похмелья не зависит от этого фактора.