В РФ врачи опровергли распространенные мифы об алкоголе — СМИ

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В РФ врачи опровергли распространенные мифы об алкоголе — СМИ
Здоровье
Фото из открытых источников

Врачи в России опровергли несколько распространенных мифов об алкоголе. В программе «Живи здорово» на Первом канале они предоставили следующие уточнения.

Закуска не помогает "украсть" долю алкоголя. Опьянение зависит исключительно от количества выпитого алкоголя.

Крепкий алкоголь не способствует засыпанию. Напротив, он может вызвать более частые пробуждения ночью, включая походы в туалет.

Смешивание разных напитков не приводит к более сильному похмелью. Тяжесть похмелья не зависит от этого фактора.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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В РФ врачи опровергли распространенные мифы об алкоголе — СМИ

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