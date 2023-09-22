38-летний сын Яны Поплавской Клим вернулся с СВО совершенно другим человеком

Артистка Яна Поплавская поделилась, что её старший сын, 38-летний Клим, вернулся из зоны специальной военной операции. По её словам, он отправился в горячую точку в ответ на призыв, а затем прошёл обучение в Университете спецназа.

В зоне специальной военной операции Клим служил почти год. Первый месяц и полтора месяца Яна Поплавская не могла с ним связаться. Она подчеркнула, что решение о службе сын принимал самостоятельно, без советов со стороны.

Артистка также отметила, что Клим вернулся совершенно другим человеком, изменилась его реакция на окружающую среду - на города, на рестораны.

До службы в зоне специальной военной операции, Клим Поплавский успешно реализовывал себя как актер и кинорежиссёр. Его режиссёрский дебют состоялся в 2011 году с фильмом "Адвокат-8", выпущенным в прокат.