38-летний сын Яны Поплавской Клим вернулся с СВО совершенно другим человеком

Image 16+
38-летний сын Яны Поплавской Клим вернулся с СВО совершенно другим человеком
Знаменитости
Источник фото: коллаж informing.ru

Артистка Яна Поплавская поделилась, что её старший сын, 38-летний Клим, вернулся из зоны специальной военной операции. По её словам, он отправился в горячую точку в ответ на призыв, а затем прошёл обучение в Университете спецназа.

В зоне специальной военной операции Клим служил почти год. Первый месяц и полтора месяца Яна Поплавская не могла с ним связаться. Она подчеркнула, что решение о службе сын принимал самостоятельно, без советов со стороны.

Артистка также отметила, что Клим вернулся совершенно другим человеком, изменилась его реакция на окружающую среду - на города, на рестораны.

До службы в зоне специальной военной операции, Клим Поплавский успешно реализовывал себя как актер и кинорежиссёр. Его режиссёрский дебют состоялся в 2011 году с фильмом "Адвокат-8", выпущенным в прокат.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
КП: Почерневшая Пахмутова тихо плакала на похоронах у гроба Добронравова

Сегодня, 09:03

38-летний сын Яны Поплавской Клим вернулся с СВО совершенно другим человеком

Сегодня, 09:00

Певец SHAMAN сделал неожиданное заявление после слухов о разводе с супругой

Сегодня, 08:50

В Ереване отменили концерты Успенской и Макаревича

Сегодня, 08:37

Певица Валерия шокировала фанатов фигурой в 55 лет

Вчера, 21:40

Собака Гришечкина осталась одна после смерти актера

Вчера, 21:39

Соседов призвал «сидеть дома» артистов, которые не готовы к критике

Вчера, 21:14

Актрису «Сказки о царе Салтане» Нину Беляеву нашли мертвой в ее квартире

Вчера, 21:01

Китайский бренд Infinix представил в России мощный смартфон ZERO 30 5G

Вчера, 19:54

Режиссер Жигалкин раскрыл правду о работе со своей женой Антоновой

Вчера, 19:47

Умер российский режиссер музыкального театра «Трубадур» Виктор Задвинский

Вчера, 19:42

Отъезд из РФ, уход с Первого канала: выяснилось, куда пропал Познер после начала СВО

Вчера, 19:36

Певицу Повалий потребовали лишить гражданства Украины из-за выступления в Кремле

Вчера, 19:29

Анна Ардова показала, как прошла свадьба ее сына

Вчера, 12:35

Деменция и скандалы: как сейчас живет звезда «Бриллиантовой руки» Светличная

Вчера, 12:25

Покинувшие Россию артисты готовятся вернуться на отечественные телеэкраны

Вчера, 12:22

Богомолова на премьере «Лады Голд» сияла ярче других, однако не затмила Зудину

Вчера, 12:13

Актер сериала «C.S.I.: Место преступления» покончил с собой накануне своего 44-летия

Вчера, 09:07

Как сейчас выглядят дети Татьяны Булановой от разных браков — фото

Вчера, 08:58

Стало известно, кто представит Екатеринбург на конкурсе красоты «Мисс Россия – 2023»

Вчера, 08:53

Новости партнеров