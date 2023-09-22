«Раковая угроза на тарелке»: неправильная готовка этого продукта угрожает вашей жизни

Тем, кто заботится о своем здоровье и не хочет умереть от рака, следует исключить из рациона красное мясо и продукты глубокой переработки.

Важно понимать, что говядина и свинина могут быть в рационе, но важно их качество, а также то, как эти виды мяса будут приготовлены.

Красное мясо становится крайне вредным, если его сильно поджарить. Все дело в том, что в аппетитной корочке на мясе содержатся полициклические амиды. Это канцероген, который очень опасен для здоровья. И крайне важно, чтобы при приготовлении на пище не было черных обгорелых мест, поскольку в них максимальное количество опасных для здоровья канцерогенов.

Важно также запомнить, что речь идет о корочке не только на мясе, но и на яичнице, и даже на поджаренных на огне овощах. Такая пища хоть и выглядит аппетитнее, но она крайне опасна. Если регулярно есть продукты с подгоревшей корочкой, то это в разы повышает риски колоректального рака.