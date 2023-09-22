Эксперты рассказали: почему не стоит оставлять телефон на зарядке всю ночь

Многие интересуются, можно ли оставлять телефон на зарядке всю ночь и не повредит ли это аккумулятор. В социальных сетях распространены мнения о том, что долгая зарядка наносит вред как аккумулятору, так и здоровью человека из-за излучения. Однако эксперты утверждают, что нет особого риска, если телефон случайно оставлен на зарядке перед сном.

В Роскачестве рекомендуют поддерживать уровень заряда между 20 и 80 процентами для оптимальной работы батареи. Постоянное держание телефона на 100% может ускорить износ батареи и сократить её срок службы.

Что касается излучения, то оно не представляет серьезной угрозы для человека при ночной зарядке. Важно лишь избегать постоянной подзарядки до полного уровня, чтобы продлить срок службы аккумулятора.