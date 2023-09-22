КП: Почерневшая Пахмутова тихо плакала на похоронах у гроба Добронравова

В Москве состоялась панихида по ушедшему из жизни поэту-песеннику Николаю Добронравову, который был супругом композитора Александры Пахмутовой.

Сообщается, что вдова покойного проходила через тяжёлую утрату и испытывала большую скорбь, как отмечает издание "Комсомольская Правда".

Николай Добронравов скончался в реанимации 16 сентября 2023 года, в возрасте 94 лет. Отпевание состоялось в монастыре в кругу близких. В этот момент Александра Пахмутова была одета в траурное, держась за гроб супруга, с которым она провела вместе 67 лет. Она молча стояла, а затем попросила всех покинуть помещение. Женщина тихо плакала, не отрываясь от гроба. Николай Добронравов был известным и уважаемым российским поэтом, автором множества песен. Его уход вызвал широкий отклик в обществе. Президент России Владимир Путин также выразил свои соболезнования и отправил траурный венок.