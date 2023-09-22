Макаревич* злорадствует, что в аптеках России пропали медикаменты: «Сидите без лекарств»

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Макаревич* злорадствует, что в аптеках России пропали медикаменты: «Сидите без лекарств»
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Источник фото: коллаж Информинг

Андрей Макаревич, переехавший в Израиль, выражает свои обеспокоенности уже в течение двух лет, часто критикуя родину и граждан России в своих заявлениях и интервью. Недавно 69-летний музыкант заявил, что сами россияне виноваты в том, что импортные лекарства исчезли из аптек.

Макаревич подчеркнул:

"Жители, которые делали вид, что все хорошо, получили по головке. Теперь они оказались без лекарств и спрашивают: 'Как так получилось?' Вот так. Сидите без лекарств".

Следует отметить, что проблемы с поставками лекарств возникли из-за решений стран-импортеров, и за последний год даже пропали жизненно важные препараты. Это вызвало реальный шок среди российских потребителей, в то время как для Макаревича, кажется, эта ситуация вызывает радость.

*Андрей Макаревич включен Министерством юстиции Российской Федерации в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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